FOTOS: guaxinim é flagrado ‘roubando’ comida e reação engraçada ao ser capturado se torna viral nas redes

Um guaxinim foi flagrado ‘roubando’ comida e sua reação engraçada ao ser capturado se tornou viral nas redes recentemente.

Como detalhado pelo site Meganoticias, o animal foi pego em uma casa nos Estados Unidos, roubando comida e, como não sabia como sair da residência, precisou da ajuda dos bombeiros para ser resgatado.

Conforme revelado pelo Facebook do Corpo de Bombeiros Local, o guaxinim ficou “bastante envergonhado, mas não há realmente nada do que se envergonhar. Todos nós precisamos de uma ajuda de vez em quando”, diz o texto junto com a fotografia.

Como revelado, eles também informaram que, depois de ajudá-lo a sair de casa, o levaram de volta à natureza.

“Espero que ele seja menos aventureiro em sua caça por lanches a partir de agora”, concluem.

O registro rapidamente se tornou viral nas redes sociais, e gerou inúmeras reações dos usuários.

A publicação foi compartilhada por quase 2 milhões de vezes. Confira foto da reação do pequeno animal:

Reprodução

