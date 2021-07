Alergia ao sol faz mulher ficar presa dentro da própria casa durante onda de calor

A moradora de Telford, Susan Heaword, foi diagnosticada com uma condição de pele rara. Ela sofre de uma condição conhecida como erupção polimórfica de luz, ou seja: extrema sensibilidade à luz solar. Por conta disso, sair no sol para tarefas simples como estender a roupa se torna algo muito doloroso. Sua condição também é conhecida como um tipo de alergia ao sol.

Quando sua pele é exposta ao sol, uma erupção de bolhas dolorosas surge por todo corpo. Por isso, mesmo com a onda de calor que afeta o Reino Unido, Susan precisa utilizar protetor solar fator 50 e roupas que cobrem seu corpo. Conforme noticiado pelo Mirror, os efeitos dessa alergia são tão extremos quanto a própria condição.

O diagnóstico veio há 12 anos, após o nascimento de Amélia, sua filha mais velha. “Se alguém encostar em mim, posso chorar. Eu tomo sete banhos frios por dia por causa da dor”. Susan também descreveu a sensação causada pelo sol em sua pele: “Parece uma aranha andando pela minha pele, depois faz cócegas e é como se um milhão de agulhas quentes estivessem atingindo minha pele”.

Onda de calor e alergia ao sol

Diante do anúncio realizado pelo Met Office de que uma onda de calor extremo estava prevista para atingir o Reino Unido ao longo deste mês, Susan ficou ainda mais preocupada. “Sinto-me mal pelos meus filhos porque não consigo desfrutar do tempo com eles. Não consigo nem ficar sentada perto da janela por causa do sol”.

Desde o momento em que foi diagnosticada, Susan permaneceu dentro de casa e evitando constantemente as janelas. O primeiro indício de sua condição foi o aparecimento de uma urticária dolorosa ao tomar sol. “Neste momento os médicos apenas disseram para evitar a luz do sol, mas isso significa ver meus filhos sofrerem. Se eu não posso ter um verão, eles não podem ter um verão”, afirma.

Para controlar sua condição ela precisa manter o uso constante de protetor solar fator 50 e tomar anti-histamínicos. “Tenho que usar blusas e calças compridas no verão e minhas roupas de verão uso no inverno só porque quero usar algo de verão”, finaliza Susan.