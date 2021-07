Vídeo mostra mulher resgatada de cativeiro em que era mantida pelo ex

Um vídeo revelou o momento em que uma jovem foi resgatada de um cativeiro em Araruama, no Rio de Janeiro. Os policiais da Delegacia Antissequestro (DAS) foram responsáveis pela ação.

De acordo com imagens e informações divulgadas pelo jornal O Dia, o nome da vítima não foi revelado e o criminoso se tratava de Jefferson da Silva Pierocini, que a sequestrou por se negar a assumir uma suposta dívida com o tráfico de drogas.

Na gravação, a mulher aparece coberta por um casaco no rosto enquanto é conduzida pelos agentes. O criminoso é filmado algemado, junto de pelo menos seis policiais.

Polícia resgata mulher que era mantida refém em um cativeiro de Araruama. O criminoso foi preso.



Crédito: Enviado ao WhatsApp do #ODia pic.twitter.com/T29eJOiaS4 — Jornal O Dia (@jornalodia) July 20, 2021

“Ele é um ex-namorado dela de cinco anos atrás, já não tinham mais contato, mas ele marcou um encontro no Méier. Quando ela estava no ponto de ônibus para voltar para casa, ele a arrebatou usando uma arma de fogo e fez com que ela entrasse no carro. A partir daí, começou a fazer extorsão através do Whatsapp com a mãe dela, que mora no Sergipe, e depois com o pai”, explicou o delegado.

A jovem foi libertada sem pagar o resgate e Jefferson preso flagrante. A polícia já identificou um comparsa que ajudou na extorsão.