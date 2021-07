FOTOS: impressionante ‘tornado de mosquitos’ assusta moradores na Rússia

Um impressionante ‘tornado de mosquitos’ assustou moradores na Rússia recentemente. O fenômeno foi registrado e compartilhado nas redes sociais.

O “tornado de mosquitos” tomou conta da cidade de Kamchatsk, como detalhado pelo site Meganoticias.

O registro que foi viralizado nas redes, causou medo e surpresa nos usuários. No entanto, a população russa já está habituados a estes factos.

Como detalhado, por outro lado, os cientistas asseguram que este fenómeno é normal e que é a forma de “acasalamento” destes insectos.

Ainda de acordo com as informações, os machos procuram envolver as fêmeas, criando assim este “tornado” dos mosquitos. Confira fotos:

Reprodução

