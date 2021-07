Uma dupla de crianças de 10 e 12 anos é acusada ​​de matar quase 700 galinhas a pauladas. O caso ocorreu recentemente na cidade de Santa Fé, na Argentina.

Como detalhado pelo site Meganoticias, os dois ainda foram responsabilizados por outras 200 galinhas feridas no mesmo local.

Os corpos das aves foram encontrados na manhã de domingo em uma fazenda no norte da cidade.

Segundo o portal local La Voz, após a denúncia, policiais seguiram a trilha das galinhas mortas que iam da fazenda até uma casa próxima.

Fontes do Juizado de Menores explicaram que, como as partes são imputáveis, a intervenção judicial não corresponde.

Ainda assim, busca investigar por meio de psicólogos e assistentes sociais o ambiente familiar de ambas as crianças, em decorrência da violência com que atuaram.

Ainda de acordo com as informações, não está descartada a participação de adultos no abate. Confira:

