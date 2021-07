A verdade por trás do vídeo que mostra um enorme ‘animal estranho’ se mexendo em residência

Qual seria a sua reação se estivesse diante de um ‘animal’ semelhante ao que viu na capa desta notícia? E se ele fizesse movimentos um tanto quanto “diferentes” e você não conseguisse identificar a sua espécie? Se ficou curioso, um vídeo compartilhado no TikTok e que foi reproduzido recentemente pelo perfil do Instagram @jungleexplore mostra uma situação do tipo, porém que tem uma verdade por trás. Quer saber mais?

Na gravação, o grande animal aparece se movimentando de uma forma um pouco peculiar e chamou a atenção dos internautas que ficaram intrigados para saber do que de fato se tratava.

A verdade por trás do vídeo

Embora muitos pensassem que se tratava de fato de um animal, de acordo com o @jungleexplore a “espécie” em movimento é na verdade uma “obra de arte”, ou seja, não é real. Ao que tudo indica, trata-se de um objeto conduzido por movimentos computadorizados.

E os internautas compartilharam suas impressões sobre o vídeo, deixando comentários como:

“Bons gráficos de computador”;

“Isso é muito legal”;

“O que é isso?”.

E então, está curioso e quer conferir o vídeo que viralizou? Assista abaixo. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

