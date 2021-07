Vídeo: Família de ursos resolve tomar banho de mar em praia repleta de turistas; assista

Você já parou para imaginar uma situação na qual está em uma praia relaxando e de repente dá de cara com uma família de ursos? Possivelmente não, certo? E caso tenha ficado curioso, um vídeo compartilhado pelo perfil do Instagram @jungleexplore mostra uma situação que aconteceu na Califórnia, Estados Unidos.

No registro, que em apenas um dia de publicado ultrapassou as 880 mil visualizações, é possível ver o momento exato em que uma família de ursos chega ao local e então resolve se refrescar no mar.

Embora a situação seja atípica para muitos, ao que se pode notar, os filhotes estão de fato se divertindo com a água.

Fique atento e se proteja!

Vale lembrar que mesmo que até o corte deste vídeo a situação estivesse aparentemente sob controle, em situações semelhantes o correto é manter distância e acionar o serviço de proteção, que irá acolher as espécies e direcioná-las para o local adequado, além claro, de oferecer os cuidados médicos, caso seja necessário.

Sobre o registro que viralizou, os internautas aproveitaram a oportunidade e compartilharam suas impressões, deixando mensagens como:

“A mamãe urso e seus bebês estão de férias”;

“Nós ocupamos o lugar deles”;

“É férias de verão para os ursos também”.

E então, está curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Se não conseguir visualizá-lo, acesse o link).

