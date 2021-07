Vídeo bizarro registra momento em que mulher utiliza máscara para coletar fezes de cachorro e volta utilizar proteção

Um vídeo bizarro registrou o momento em que uma mulher utiliza a máscara para coletar fezes do seu cachorro e voltar a utilizar a proteção.

O pequeno registro, sem local detalhado, foi compartilhado no Instagram recentemente.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a mulher passeia com o cachorro. Para não deixar as fezes do animal no chão, ela utiliza a máscara de proteção para a coleta.

O registro rapidamente se tornou viral nas redes sociais e gerou inúmeras reações dos usuários.

“Só acredito vendo. Eu vendo: não acredito”, “não é possível” e “a ração que ela dá pro cãozinho com certeza é Super Premium” foram alguns dos comentários.

No entanto, não é possível verificar a veracidade completa do vídeo, ou se trata de uma montagem. Confira registro compartilhado no Instagram:

