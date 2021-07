Vídeo surpreendente capta fenômeno raro durante a noite e registro impressiona usuários

Um vídeo surpreendente captou um fenômeno raro durante a noite no País de Gales e o registro impressionou usuários nas redes sociais.

Como detalhado pelo site CNN, as imagens impressionantes do plâncton luminoso foram capturadas por Gareth Mon Jones, um fotógrafo autodidata.

Reprodução Instagram

O raro fenômeno aconteceu no farol Penmon Point, localizado em uma praia na Ilha de Anglesey.

Como vaga-lumes, esses minúsculos organismos emitem sua própria luz azul, que dá ao mar essa tonalidade.

O vídeo rapidamente se tornou viral nas redes sociais e gerou inúmeras reações dos usuários.

Ainda de acordo com as informações, o momento foi registrado recentemente. Confira vídeo compartilhado no Instagram:

