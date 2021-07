VÍDEO: carro quebra a caminho do casamento em rodovia e noiva resgatada acaba chegando de forma inesperada na cerimônia

Em uma situação inesperada, um carro com a noiva quebrou a caminho do casamento em uma rodovia no Distrito Federal.

E de forma surpreendente, a noiva resgatada acabou chegando de forma inesperada na cerimônia, para surpresa dos convidados.

Como detalhado pela Polícia Rodoviária Federal, em uma postagem no Instagram, policiais avistaram um carro quebrado às margens da BR 020, em Planaltina/DF.

No carro, havia uma noiva desesperada: seu casamento estava marcado para às 15h e já era 14h30.

Diante disso, a noiva e um casal de padrinhos que estavam com ela foram levados para o cartório onde aconteceria a cerimônia.

Carro quebra a caminho do casamento em rodovia e noiva resgatada acaba chegando de forma inesperada na cerimônia.

E como era de se esperar, a história emocionante de amor acabou repercutindo nas redes sociais rapidamente.

Ainda de acordo com as informações, apesar do susto, deu tudo certo. Confira registros dos momento:

LEIA TAMBÉM: