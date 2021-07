FOTOS: ladra de caminhonete é presa após parar para comprar nuggets durante perseguição policial

Uma ladra de caminhonete foi presa após parar para comprar nuggets durante perseguição policial.

O incidente aconteceu recentemente nos Estados Unidos e imagens do momento circulam pelas redes sociais.

Como revelado pelo site Meganoticias, uma mulher capturada pela polícia quando, no meio de uma perseguição policial, ela parou para pedir nuggets de frango em um self-service do McDonalds.

A perseguição durou pelo menos duas horas e apesar de os funcionários da empresa não terem presenciado o furto, o GPS do veículo ajudou a localizar o local.

O registro rapidamente se tornou viral nas redes sociais e gerou inúmeras reações dos usuários.

Ainda de acordo com as informações, o caso foi registrado em Massachusetts. Confira fotos compartilhadas no Instagram:

