FOTO: pai localiza filho sequestrado depois de procurá-lo por 24 anos; confira reencontro emocionante

Um pai localizou o filho sequestrado depois de procurá-lo incansavelmente por quase 24 anos.

O reencontro emocionante, entre pai e filho, foi compartilhado nas redes sociais recentemente.

Para a busca, ele recorreu persistentemente mais de 500 mil quilômetros de motocicleta pela China.

De acordo com a AFP, o filho Guo Gangtang tinha apenas dois anos quando foi sequestrado em frente a sua casa na província de Shandong, enquanto brincava.

Depois de um teste de DNA, a polícia disse que o professor Guo de 26 anos era o filho desaparecido.

A história rapidamente se tornou viral nas redes sociais e gerou inúmeras reações dos usuários.

Ainda de acordo com as informações, o reencontro ocorreu neste mês. Confira foto do momento comovente:

