Vídeo registra momento em que urso captura e ataca porco durante fuga grupal; assista

Compartilhado pelo perfil do Instagram Nature Is Metal, um vídeo traz mais um registro de como funciona a vida selvagem e de como as espécies se comportam para assegurar a sua sobrevivência.

Na gravação, que foi registrada há um certo tempo, porém que foi divulgada novamente há um dia no Instagram e ultrapassa 1 milhão de visualizações, é possível acompanhar o momento em que um grupo de porcos foge de um urso, porém um deles é capturado.

Ao analisar as imagens, pode-se escutar também os gritos de desespero do pequeno porco, que diante desta situação, não consegue escapar de seu predador.

Vídeo é apenas um registro da vida selvagem

Isso mesmo! Semelhante ao alertado em outras oportunidades, cabe ressaltar que embora as imagens pareçam fortes para alguns, elas nada mais são do que um registro de como funciona o reino animal e de como as espécies se comportam para sobreviver.

Recorde-se também que caso aviste um animal selvagem em alguma situação, o correto é não se aproximar e acionar o serviço de proteção, que irá acolhê-lo e direcioná-lo para o local adequado.

Quer ver como tudo aconteceu? Veja abaixo o vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

