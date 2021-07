Vídeo inusitado registra falcão ‘surfando’ em presa para tentar capturá-la; assista

Compartilhado pelo perfil do Instagram @jungleexploree, um vídeo traz um registro inusitado e, para muitos, até mesmo engraçado. Se você se questiona o motivo, o registro mostra a maneira como um falcão faz paratentar capturar a sua presa.

Na gravação, que conta com milhares de visualizações em poucas horas de publicada, é possível ver que a princípio a ave tenta suspender o camaleão no ar, porém como não consegue, faz uma espécie de “surf” em cima do animal.

Embora o vídeo tenha um corte em um determinado momento, dificilmente o pequeno animal conseguiu fugir do falcão.

Internautas compartilharam suas impressões sobre o vídeo

Isso mesmo! Com a mensagem “Faça uma legenda” na descrição do vídeo, os internautas escreveram:

“Almoço de surf”;

“Quando seu amigo quer sair do clube, mas você não quer”;

“Vou dar um passeio”.

E então, quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

