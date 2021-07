Vídeo registra momento em que leão tenta atacar homem que estava acampando; assista

Você já parou para imaginar uma situação na qual está acampando e no meio da noite é surpreendido por um leão? Caso não tenha ou prefira não opinar, um vídeo compartilhado pelo perfil do Instagram @jungleexploree traz um exemplo claro disso.

Na gravação, que ultrapassou as 100 mil visualizações em apenas 2 horas de publicada, é possível conferir o momento em que o homem, cuja identidade não foi revelada, nota a presença do felino e tenta se esconder dentro da barraca.

Ao analisar as imagens, pode-se ver ainda que o felino tenta rasgar a barraca com as suas garras, porém, sem obter sucesso, acaba desistindo de sua investida.

Por fim, ao perceber que o leão havia deixado o local, o homem sai da barraca e tenta fugir. Não foram revelados detalhes se ele conseguiu escapar em segurança da zona do acampamento.

Os internautas aproveitaram a oportunidade e compartilharam suas impressões sobre o vídeo, deixando mensagens como:

“O homem era o visitante, esses são os territórios dos leões”;

“Esse cara realmente saiu e fugiu”;

“É por isso que eu não acampo”.

Confira a seguir a gravação que tem repercutido. (Caso não consiga visualizá-la, acesse o link).

