Foto de cachorro caramelo ‘detido’ em viatura de polícia e com olhar desconfiado se torna viral nas redes sociais.

Uma foto de um cachorro caramelo ‘detido’ em viatura de polícia e com olhar desconfiado se tornou viral nas redes.

A imagem circulou nesta semana em vários perfis. Na página do perfil @rolealeatorio já conta com mais de 5 mil curtidas.

Na imagem, o doguinho aparece no banco de trás da viatura, e com um olhar bem ‘desconfiado’.

A postagem rapidamente se tornou viral e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

“”Foi culpa dele policial, com aquela moto deliciosa”, “cachorro caramelo preso por desacato” e “foi curtir com a cachorrada e acabou atrás das grades” foram alguns dos comentários.

No entanto, não está clara a história por trás do registro. Confira foto compartilhada no Twitter:

quando o rolê passa do limite pic.twitter.com/Zv17J3JypF — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) July 10, 2021

