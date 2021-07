Vídeo que mostra produção de Estátua da Liberdade totalmente de chocolate causa furor e desejos nas redes sociais

Um vídeo que mostra a produção de uma maquete da Estátua da Liberdade totalmente de chocolate causou furor e desejos nas redes sociais.

A arte faz parte do trabalho do artista Amaury Guichon que já conta com quase 4 milhões de seguidores no Instagram.

Nas imagens, é possível ver todas as etapas de produção da maquete, utilizando apenas o derivado do cacau.

Como revelado, foram necessários mais de 50 kg de chocolate para o resultado impressionante.

Vídeo que mostra produção de Estátua da Liberdade totalmente de chocolate causa furor nas redes sociais

O registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

A postagem já conta com mais de 700 mil curtidas e inúmeros comentários. Confira vídeo compartilhado no Instagram:

