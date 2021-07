Vídeo: Funcionário de restaurante é flagrado usando água da rua para enxaguar pano que limpa mesas; assista

Um vídeo compartilhado pelo programa de notícias mexicano Telediario repercutiu entre os internautas e recebeu duras críticas. Se está curioso e quer saber o motivo, a gravação mostra a forma como um funcionário de um restaurante faz para “higienizar” um pano de limpeza.

No registro, que conta com milhares de visualizações, é possível ver que após limpar uma das mesas, o homem, cuja identidade não foi revelada, utiliza a água do chão para enxaguar o pano.

O fato que chama ainda mais atenção nas imagens, é que o indivíduo volta a limpar outros objetos com o mesmo pano higienizado incorretamente.

Por fim, o apresentador, responsável pela narração do vídeo, deixou o alerta para que as pessoas se atentem ao se alimentar em comércios de rua.

Não foram revelados novos detalhes sobre o caso e nem se algum órgão responsável foi acionado para adotar as devidas providências.

Os internautas aproveitaram a oportunidade e deixaram mensagens sobre a gravação, dentre elas: “Devem encerrar imediatamente o seu negócio e nunca mais poder abrir o local, bem como puni-lo, pois é uma ameaça para a saúde”.

