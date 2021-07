O pequeno Heber tem apenas 6 anos, e apesar da pouca idade, se tornou um verdadeiro guerreiro após conseguir superar o câncer.

A família do menino decorou um veículo para comemorar o fim da doença, onde colocaram balões e cartazes.

“Hoje foi minha última quimio”, estava escrito em uma das mensagens, como detalhado pelo site Meganoticias.

CONFIRA AINDA: Adolescente faz intensa dieta para emagrecer e descobre que perda de peso era na verdade um câncer

As imagens deste momento importante foram compartilhadas por um parente do menino nas redes sociais.

Fotos: criança de 6 anos celebra última quimioterapia logo de vencer o câncer

Como revelado, a publicação rapidamente se tornou viral entre os usuários, recebendo inúmeros parabéns.

Ainda de acordo com as informações, Heber vive com sua família no México. Confira as imagens emocionantes:

Reprodução Instagram

LEIA TAMBÉM: