Em uma situação inesperada, um repórter de um canal esportivo acabou se molhando quase por inteiro pouco antes de uma entrada ao vivo.

O registro, que acabou repercutindo nas redes, foi compartilhado nesta semana no Instagram pelo perfil @vireijornalista.

CONFIRA AINDA: Repórter é assaltado durante transmissão por homem armado

Como revelado, o jornalista Ricardo Amaral estava em Maceió e cobria uma partida de futebol para o canal SporTV.

Reprodução – SporTV – Instagram

VÍDEO: Repórter de canal esportivo acaba se molhando quase por inteiro pouco antes de entrada ao vivo; e não foi chuva

Ricardo foi molhado, duas vezes, pelo sistema de irrigação do estádio. Logo depois, durante a participação, ele contou o que aconteceu.

Apesar do susto, e da roupa molhada, ele conseguiu concluir o trabalho no bom humor. Confira vídeo compartilhado no Instagram:

LEIA TAMBÉM: