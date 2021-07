Vídeo flagra momento em que crocodilo ataca brutalmente painel pensando que fosse mulher; assista

Compartilhado pelo perfil do Instagram @jungleexploree, um vídeo traz um registro no qual um crocodilo pensou que levaria mais uma vez a melhor ao atacar uma potencial presa, porém ele não contava com um pequeno detalhe: a “mulher” que estava no local, era na verdade um painel.

Na gravação, que em poucos dias de publicada já soma mais de 750 mil visualizações, é possível ver a forma como o réptil protagoniza seu ataque, mirando diretamente na “cabeça” de sua presa.

Internautas reagiram ao vídeo

Além das visualizações, o vídeo recebeu diversos comentários, dentre eles:

“O crocodilo depois de ver que não era real: [Emoji de palhaço];

“Não posso confiar em um crocodilo”;

“Então, ficar parado às vezes não funciona”;

“Ele está com fome”;

“Não estava lá para brincar”;

“Misericórdia, olha o tamanho desse crocodilo”.

Está curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

