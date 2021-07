Em manobra arriscada, vídeo registra momento em que jovem sobe de moto montanha completamente inclinada

Um vídeo impressionante registrou o momento em que um jovem sobe de moto uma montanha completamente inclinada, em uma manobra arriscada.

Como detalhado pela CNN, Álvaro Megías, de 23 anos, é um piloto de motocross que domina perfeitamente a prática, fato que fica claro nas imagens.

No vídeo, o jovem que desafia a física escalou um morro íngreme em sua motocicleta sem perder o equilíbrio.

Reprodução Instagram

Como informado, o registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o registro foi realizado recentemente. Confira vídeo compartilhado on Instagram:

