Vídeo registra explosão gigantesca que sacudiu o principal porto de Dubai durante a noite

Um vídeo registrou uma explosão gigantesca que sacudiu o principal porto de Dubai durante a noite desta quarta-feira (7).

O incidente ocorreu após um incêndio que começou no contêiner de um navio ancorado em Jebel Ali, como detalhado pelo site T13.

Nas imagens, é possível ver a explosão, seguida de uma bola de fogo gigante, que assustou os moradores de toda a cidade.

O registro impactante rapidamente acabou repercutindo, e gerou inúmeras reações dos internautas impressionados.

Ainda de acordo com as informações, não houve feridos até o momento. Confira vídeo compartilhado on Instagram:

