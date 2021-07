Vídeo: Menininho tenta alimentar girafa e acaba ‘carregado’ por animal; assista

Você já parou para pensar como seria a experiência de alimentar um animal [sempre que permitido e com a alimentação adequada]? Caso não tenha, um vídeo compartilhado pelo perfil do Instagram @jungleexploree mostra uma iniciativa que acabou fugindo do controle.

Na gravação, que repercutiu e já ultrapassa as 370 mil visualizações, é possível ver o momento em que um menininho tenta alimentar uma girafa e algo inusitado acontece.

Ao analisar as imagens, pode-se perceber que após dar a folha para o animal, o garoto não a solta e acaba suspenso. Por sorte, embora o susto, dois adultos que estão no local conseguem resgatá-lo.

Você pode se interessar por:

Internautas reagiram ao vídeo

Isso mesmo! Além das visualizações, o vídeo recebeu diversos comentários, dentre eles:

“Culpa da folha que estava dura”;

“Deixe ir, companheiro”;

“Passeio grátis! Eu gosto de como a mãe pula na hora”.

E então, quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

Veja também estas sugestões: