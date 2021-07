Vídeo flagra ataque brutal de elefante contra búfalo que procurava água; assista

Quando pensamos em elefantes e de embates que os envolvem, principalmente devido ao seu tamanho, quase sempre este animal leva a melhor nos enfrentamentos. E se você ficou curioso, um vídeo compartilhado pelo perfil do Instagram Nature Is Metal mostra mais um exemplo deste tipo.

No registro, que repercutiu e já ultrapassou as 900 mil visualizações, é possível ver o momento em que um búfalo, que possivelmente buscava por água, é brutalmente atacado por um elefante.

Ao analisar as imagens, pode-se perceber ainda que o bovídeo tenta escapar, mas é surpreendido pela força intensa do enorme elefante.

E embora a gravação tenha um corte em um determinado momento, de acordo com detalhes revelados na legenda do vídeo, o búfalo não sobreviveu ao ataque.

Vídeo é apenas um registro da vida selvagem

Isso mesmo! Sabemos que as imagens podem ser consideradas fortes para alguns, porém alertamos que elas nada mais são do que um registro da vida selvagem e de como as espécies se comportam para assegurar sua sobrevivência.

E então, está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

