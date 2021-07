Um vídeo angustiante registrou o momento em que piloto tenta pousar um avião enquanto uma aranha gigante aparece ‘passeando’ pela cabine.

Apesar do susto, o piloto mostrou nervos de aço após pousar com sucesso na Austrália, mesmo quando o aracnídeo gigante estava andando no teto da cabine.

Como revelado, Sean Hancock (47) e sua esposa, Colleen, iniciaram o pouso, quando a aranha apareceu do nada, o que se revelou inofensivo.

Nas imagens, é possível ver o desenrolar da história, com um pouco de susto dos dois ocupantes.

Reprodução Instagram

Vídeo angustiante registra momento em que piloto tenta pousar avião enquanto aranha gigante aparece ‘passeando’ pela cabine

O registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, felizmente, tudo terminou bem. Confira vídeo impressionante compartilhado no Instagram:

LEIA TAMBÉM: