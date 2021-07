Ladrões improváveis: ratos acabam com 12 garrafas de vinho

Com o período de confinamento em decorrência da pandemia de COVID-19, diversas lojas ao redor do mundo ficaram fechadas. Conforme a vacinação avança e os casos de infeção pelo vírus diminuem, o comércio vai reabrindo de forma gradual seguindo as orientações do governo local.

Mas, um período tão aguardado também pode vir repleto de imprevistos. Para os funcionários da TASMAC, loja de bebidas administrada pelo governo em Tamil Nadu, província indiana, a reabertura veio acompanhada de uma surpresa um tanto quanto desagradável.

Quando a loja foi reaberta, funcionários descobriram que 12 garrafas de vinho haviam sido esvaziadas por ratos, ao longo do período de confinamento. No momento em que foi realizada a abertura da loja os funcionários encontraram as garrafas de vinho abertas e vazias.

Foram mesmo os ratos?

A evidência de que os ratos foram responsáveis pelo ocorrido ficou por conta das mordidas de roedores nas tampas das garrafas, conforme fontes oficiais declararam ao India Today.

Ao serem informados sobre o ocorrido, os supervisores e gerentes da TASMAC decidiram investigar o incidente. No final da investigação ficou comprovada a presença de ratos dentro da loja, deixando claro que os responsáveis pelo prejuízo foram os pequenos roedores.