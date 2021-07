Polêmica! Influencer queria comer de graça em restaurante e dono ‘jantou’ na resposta; confira

Com o passar dos anos, os influencers, em português conhecidos como influenciadores digitais, foram ganhando cada vez mais espaço e notoriedade, e não são incomuns os casos em que tais pessoas recebem um determinado produto ou serviço, ao invés de dinheiro, para promover um determinado local (restaurante, loja, cabeleireiro, etc) ou marca.

De toda forma, nem todos concordam com esta iniciativa e um caso compartilhado por um restaurante conhecido como AQ, localizado na cidade de Tarragona, na Espanha, está para provar isso.

Em uma publicação feita no perfil oficial do estabelecimento, a pessoa responsável expõe prints de conversas em que uma influencer supostamente se oferece para comer grátis no local, em troca de publicidade. Confira a seguir qual foi a mensagem enviada pela influencer e a resposta do local.

Você pode se interessar por:

Mensagem da influencer: “Eu vi o seu restaurante e adoraria experimentá-lo. Achei que poderíamos colaborar de uma forma original e divertida. Consistiria em vir experimentar o restaurante de graça e, em troca, publicaria toda a experiência. O que você acha? Obrigada!”.

Resposta do restaurante: “A verdade é que não fazemos publicidade em nenhum meio há 14 anos. Que você venha comer em nosso restaurante gratuitamente e que nos promova não nos parece necessário, nem positivo, certamente atrairá mais pessoas pedindo coisas grátis.

Nos 16 anos do restaurante, passaram os melhores críticos do país e sempre opinaram (bem, por sinal) o que achavam e com certeza pagaram.

El País, El Mundo, La Vanguardia, El Periódico, Guía Michelin, Guía Campsa, Conde Nast, Revista Cuina e também blogueiros de gastronomia estiveram aqui, pagando.

Não quero ser mal-educado com você, nestes tempos, depois da pandemia global e com o restaurante fechado e com restrições, vir pedir refeições gratuitas parece-me falta de empatia e oportunismo da sua parte. Vá aonde quiser, pague o que ganhar, como todos nós fazemos, e dê a sua opinião. O que aconteceria se você viesse e a comida fosse um lixo? Seus seguidores merecem uma opinião livre, não acha?”.

Veja abaixo a publicação original. (Caso não consiga visualizá-la, acesse o link).

Pues ya está contestada. Seguiremos informando pic.twitter.com/Upj54RUmDW — AQ (@AQTgn) June 7, 2021

Além do caso do restaurante, o que acha de conferir mais uma notícia?