Kurt Cobain? Mural com imagem de David Spade viraliza novamente

Se foi um grande erro de um artista ou uma piada criada para viralizar, nunca saberemos. Mas o fato é que um suposto mural de Kurt Cobain, vocalista da banda Nirvana, viralizou novamente. O mural, que pouco se parece com o vocalista morto em 1994, na realidade retrata o ator e comediante David Spade.

A primeira aparição viral da pintura foi em 2017, mas nesta semana o ator publicou novamente a imagem em seu feed do Instagram, o que fez com que uma nova onda de compartilhamentos se espalhasse pela internet. Conforme noticiado pelo portal australiano Traveller, o ator se posicionou a respeito dos compartilhamentos.

“Eu acho que está acontecendo de novo. Minha foto desenhada por um artista em um prédio na Austria. Ele diz ser Kurt Cobain, e a citação também está errada. É de Neil Young, eu acho. É um pouco divertido e feito para ser confuso”, escreveu Spade.

Mesmo que o mural tenha sido comparado com outros grandes erros artísticos, acredita-se que a obra é, na verdade, uma piada do artista. “Lushsux”, como é conhecido, se descreve como “o primeiro e, portanto, o melhor artista de memes do mundo” em sua bio do Instagram.

No caso desta obra, não somente a pessoa errada é retratada, mas a citação é realmente de Neil Young, e não de Kurt Cobain. A única ligação entre o músico e a frase é a aparição do texto na carta de suicídio escrita por Cobain.

Receita para viralizar

Ao que tudo indica, a mistura de referências é uma receita para criação de conteúdos com a intenção de pregar peças aos fãs. Não foi a primeira vez que Lushsux usou essa tática. Em outro mural o artista retrata a imagem de Morgan Freeman ao lado de uma frase icônica de Nelson Mandela.

Grande parte das obras de Lushsux está em Melbourne, sua cidade natal. A nova onda de compartilhamentos do mural “Cobain – Spade” foi reconhecida pelo artista, que postou novamente a imagem em seu Instagram.