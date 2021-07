Estamos perto de conhecer Nessie, o monstro do Lago Ness

Podemos estar próximos de solucionar o mistério do Monstro do Lago Ness. Segundo publicação realizada pelo Daily Star, a água do lago está perto de atingir o nível mais baixo já registrado, podendo revelar seus segredos. Este pode ser o desfecho da história de Nessie, apelido carinhoso dado à criatura que supostamente habita o lago.

Por diversas vezes, pessoas alegaram ver sinais de uma criatura desconhecida dentro do lago, localizado na Escócia. Apesar de não termos uma imagem definitiva sobre a criatura ou sua aparência, existem diversos registros suas supostas aparições. Ao longo de 2020, por exemplo, foram confirmadas 13 visões de Nessie.

Com o baixo nível da água, que atualmente registra números nunca vistos para a região, acredita-se que a oportunidade de resolver o mistério enfim chegou. Steve Feltham, que está de olho no lago há 30 anos buscando por evidências sobre Nessie, afirma nunca ter visto o nível da água tão baixo no Lago Ness. “Se continuar assim, vamos resolver o mistério de Nessie”, afirma Steve.

O baixo volume da água está relacionado diretamente a baixa quantidade de chuvas registradas ao longo do mês de junho, início do verão escocês. Somente 20.8mm de chuva atingiram a região, alertando autoridades para uma possível onda de calor no próximo mês.

Aparições no Lago Ness

Um turista de Cambridge registrou a última aparição de Nessie. Graças ao uso de um binóculo, ele relatou ter visto a criatura no lago durante o dia 02 de junho, por volta das 13:30 horas. Se você quer descobrir o mistério de Nessie ou ver as aparições já registradas, pode acessar o site oficial das aparições do Monstro do Lago Ness.

O site possui registros de aparições da criatura datados desde o ano de 1985 até 2021, contando também com uma webcam que dá visão privilegiada do lago.