Jovem condenado após matar irmãs para consumar pacto com o diabo e ganhar na loteria

Um jovem foi condenado pelo assassinato de duas irmãs em um parque de Londres no ano passado. Danyal Hussein, de 19 anos, esfaqueou Nicole Smallman, de 27, e Bibaa Henry, de 46.

De acordo com The Guardian, a motivação do crime foi um pacto com o demônio cujo objetivo era sacrificar as mulheres em troca de ganhar na loteria.

Embora as mortes não tenham sido tratadas como um ataque terrorista, investigadores consideram que Hussein agiu após a exposição de material na chamada dark web.

Os investigadores também acreditam que ele teria matado mais mulheres se não tivesse machucado a mão ao assassinar as mulheres, um ferimento que Hussein tentou omitir relatando que entrou em contato corporal com um assaltante ao buscar ajuda hospitalar.

“Ninguém espera que seus filhos morram antes deles, mas ter dois de seus três filhos assassinados durante a noite é simplesmente incompreensível. (…) Se algum bem resultar disso, pelo menos outras quatro mulheres não encontrarão um fim semelhante”, disse Mina Smallman, na declaração lida por seu advogado.

Confira mais:

Provas mostram que o adolescente esteve em contato online com outras pessoas interessadas em pactos e ligações com a extrema direita, mas os investigadores não entrarem em detalhes. No entanto, a polícia ainda não conseguiu acessar o histórico de navegação completo de Hussein.

Ao julgamento foram mostrados documentos retirados da casa de Hussein, incluindo um “contrato” escrito à mão com “o poderoso Rei Lucifuge Rofocale” no qual o signatário prometia matar seis mulheres a cada seis meses em troca de ganhar na loteria Mega Millions Super Jackpot.

Relatórios psiquiátricos serão realizados antes de a sentença ser determinada. A juíza disse ao réu que ele enfrenta uma longa pena.