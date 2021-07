VÍDEO: ignorando o perigo do fenômeno, homem começa a gravar impressionante tornado de perto 

Um enorme tornado atingiu um campo quase deserto na região de Rostov na semana passada. O caso aconteceu na Rússia.

O fenômeno meteorológico, com vários quilômetros de altura, foi detectado por uma testemunha que dirigia nas proximidades, como detalhado pelo site RT.

Como detalhado, em vez de sair de cena o mais rápido possível, o homem parou, pegou o telefone e começou a gravar.

“O poder da natureza”, diz o autor do vídeo, no qual é possível ouvir como a terra e as pedras estão atingindo a carroceria do carro.

O registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, felizmente, ninguém ficou ferido. Confira vídeo impressionante:

Un enorme tornado se genera a pocos metros de un ruso que, en vez de alejarse, saca su teléfono y comienza a grabar https://t.co/A2kX9n9kfC pic.twitter.com/t7rxuWdJW4 — RT en Español (@ActualidadRT) July 3, 2021

Com informações do site RT

