Vídeo flagra momento em que puma invade residência e mulher se arrisca para salvar cachorrinhos; assista

Embora a reprodução desta iniciativa não seja recomendada, pois pode facilmente resultar em um acidente grave ou até mesmo fatal, um vídeo compartilhado pelo perfil do Instagram Nature Is Metal mostra como a atitude de uma tutora foi crucial para salvar seus cachorrinhos.

No vídeo, que ganhou repercussão e soma mais de 865 mil visualizações em menos de um dia de publicado, é possível ver como tudo acontece. Ao analisar as imagens, pode-se perceber que os pets estão agitados com algo, a princípio, não identificado, e então um puma salta uma parede e investe contra os doguinhos.

O ponto que chama mais atenção na gravação é quando uma pessoa, cuja identidade não foi revelada, entra em pânico ao notar o enorme felino e corre desesperadamente para salvar seus pets.

Que tal mais um vídeo?

Por sorte, ao que se pode notar, a iniciativa deu sorte e os doguinhos escaparam de se tornar a próxima refeição do puma.

Não repita esta iniciativa

Isso mesmo! Como alertado anteriormente, mesmo neste caso a tutora e os pets tendo escapado aparentemente “bem”, este é o tipo de iniciativa que não deve ser reproduzida para que qualquer tipo de acidente seja evitado.

E então, está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

Você pode se interessar por: