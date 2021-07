Um vídeo registrou o momento em que estranhas nuvens escuras aparecem sobre a Finlândia, recentemente, assustando moradores.

O registro foi compartilhado no YouTube pelo canal ‘Nature Vídeo’ e já conta com mais de 120 mil visualizações.

Nas imagens, é possível ver estranhas nuvens escuras aparecendo, chamadas popularmente de ‘nuvens de prateleira’.

Reprodução – YouTube

Estranhas nuvens escuras aparecem sobre a Finlândia e assustam moradores

O registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, a gravação foi registrada recentemente. Confira o vídeo compartilhado no YouTube:

