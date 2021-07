Vídeo registra embate impactante e brutal entre dois crocodilos; assista

Você possivelmente já deve ter assistido a algum vídeo no qual um crocodilo protagoniza um ataque contra outro animal, não é mesmo? Mas e contra um réptil da mesma espécie, já viu?

Sobre a pergunta feita anteriormente, caso nunca tenha conferido, uma gravação compartilhada pelo perfil do Instagram Nature Is Metal mostra justamente esta situação.

No vídeo, que já ultrapassa a 930 mil visualizações e que registra um passeio de barco do que aparentam serem turistas, é possível ver o momento exato em que um crocodilo ataca brutalmente seu “companheiro”, protagonizando uma investida semelhante ao que faz com as demais espécies.

Veja também estas sugestões:

Os internautas aproveitaram a oportunidade e compartilharam suas impressões sobre o embate entre os animais e a ação do indivíduo em tentar separar os crocodilos com a ajuda de um remo. Confira abaixo alguns dos comentários deixados:

“Eles tentando interferir na ‘política’ do crocodilo”;

“Se o outro crocodilo não rolasse com ele, tenho certeza que teria sido pior”;

“Seres humanos, sempre interferindo com a natureza seguindo seu curso”.

E então, está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Confira a seguir o vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

O que acha de assistir mais um vídeo?