Vídeo registra momento em que filhote de gnu ‘amedrontado’ é atacado por leão; assista

Compartilhado recentemente pelo perfil do Instagram The Real Nature Page, um vídeo traz mais um registro de como funciona a vida selvagem. Se você ficou curioso, nesta oportunidade, as imagens mostram o momento em que um leão ataca um filhote de gnu.

Na gravação, que em pouco tempo de publicada já conta com milhares de curtidas, é possível ver que o filhote está a certo modo “amedrontado” com a situação, uma vez que esta cercado por um grupo de felinos, quando é atacado por um leão.

Ao analisar as imagens, principalmente pela situação a qual se encontrava, pode-se perceber que o felino levou a melhor.

Você pode se interessar por:

Vídeo é apenas um registro da vida selvagem

Isso mesmo! Como sempre reforçado, embora as imagens pareçam fortes para alguns, elas nada mais representam do um retrato da vida selvagem, ou seja, da forma como as espécies precisam se comportar para assegurar a sua sobrevivência.

E lembre-se: caso aviste em alguma situação um animal selvagem fora de seu habitat, o correto é manter distância e acionar o serviço de proteção que irá acolhê-lo e direcioná-lo para o local adequado.

E então, quer ver como foi este momento? Confira o vídeo clicando no link.

Veja também estas sugestões: