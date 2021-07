VÍDEO: homem ignora riscos e entre no meio de ataque de tubarão; situação termina em pânico

Um vídeo que registrou o momento em que um pequeno tubarão ataca um peixe próximo da costa se tornou viral nas redes.

O registro foi compartilhado no YouTube recentemente e já conta com quase 800 mil visualizações.

O instante era captado por um homem, que aproveitava o dia. Como mostra o vídeo, no entanto, ele acaba entrando no meio do ataque e também acaba sendo mordido pelo tubarão.

Ignorando os riscos, e motivando o animal, é possível ver o momento que é perseguido pelo animal.

Vídeo registra momento em que tubarão ataca um peixe próximo da costa

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou reações dos usuários impressionados.

Felizmente, acabou escapando de uma situação ainda pior. Confira vídeo compartilhado no YouTube:

