Vídeo registra momento de desespero em que cervo rompe janela de salão de beleza e assusta clientes; assista

Qual seria a sua reação se estivesse cortando o cabelo e de repente fosse surpreendido por um cervo? Se você está curioso sobre esta pergunta, um vídeo que foi registrado há um certo tempo, porém que foi compartilhado recentemente pelo perfil do Instagram Nature Is Metal mostra justamente esta situação.

Na gravação, que em apenas 4 dias superou 1,4 milhão de visualizações, é possível ver o momento em que uma profissional está cortando o cabelo de um cliente e outra está esperando em um sofá, e então um cervo rompe a janela do salão de beleza, causando pânico nas pessoas que estão no local.

De acordo com a legenda do vídeo, o fato aconteceu pois “provavelmente [o cervo estava] vendo seu reflexo no vidro como um cervo rival”.

Embora o susto e o momento de desespero, de acordo com detalhes revelados, quase todas escaparam da situação bem, com exceção da mulher que estava sentada no sofá e foi encaminhada a um hospital com ferimentos leves.

Os internautas aproveitaram a oportunidade e compartilharam suas impressões sobre o vídeo, deixando mensagens como:

“O cara tem sorte de ainda ter orelhas”;

“Imagine explicar isso para a seguradora”;

“A senhora estava a cerca de 5 centímetros de distância de encontrar Deus”.

Quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Se não conseguir visualizá-lo, acesse o link).

