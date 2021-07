Vídeo impactante registra o momento em que ponte acaba cedendo e caminhão guindaste cai em rio; motorista escapou por pouco

Um vídeo impactante registrou o momento em que uma ponte de madeira cede e um caminhão guindaste acaba caindo em um rio no Chile.

O caminhão caiu no rio Pulelfu, na região chilena de Los Lagos, após ceder a ponte de madeira que tentou atravessar.

O motorista e seu companheiro conseguiram sair na hora, evitando uma tragédia, como detalhado pelo site local Cooperativa.

Vídeo impactante registra o momento em que ponte acaba cedendo e caminhão guindaste cai em rio

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, a gravação foi registrada nesta quinta-feira (1). Confira o vídeo compartilhado no Instagram:

