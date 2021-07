Cachorro acaba ingerindo fita elástica gigante e vídeo mostra trabalho dos veterinários para retirada do objeto

Um vídeo chocante, que circula pelas redes sociais, mostra uma equipe de veterinários retirando uma fita elástica gigante que foi ingerida por um cachorro.

A gravação impressionante foi compartilhada no Instagram e já conta com quase 2 milhões de visualizações.

Nas imagens, é possível ver o trabalho dos profissionais na retirada do objeto, aparentemente uma fita elástica.

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, apesar do susto, tudo terminou bem. Confira o vídeo compartilhado no Instagram:

https://www.instagram.com/reel/CQF8hf4pSEY/

