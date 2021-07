Vídeo registra momento em que ciclista arrisca a vida ao passar em caminho estreito na borda de um penhasco

Um vídeo impressionante registrou o momento em que um ciclista, arrisca a própria vida, ao passar em um caminho estreito na borda de um penhasco.

O jovem Erik Henrickson de Utah, nos Estados Unidos, surpreendeu nas redes sociais com suas peculiares manobras de bicicleta.

Como revelado, o jovem de 28 anos adora percorrer novos caminhos e andar sobre duas rodas.

E desta vez chamou a atenção ao compartilhar um vídeo em que registra como atravessa um minúsculo caminho de mais de 14 quilômetros a 907 metros de altura.

Vídeo registra momento em que ciclista arrisca a vida ao passar em um caminho estreito na borda de um penhasco

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o registro foi gravado recentemente. Confira vídeo compartilhado no Instagram:

LEIA TAMBÉM: