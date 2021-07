Momento de desespero: Homem tenta fugir e esquece filho no meio de tiroteio; veja vídeo

Compartilhado recentemente no Twitter pelo usuário @siete_letras, um vídeo registra uma situação desesperadora vivida em Tláhuac,uma demarcação territorial da Cidade do México. Se você se pergunta o motivo, a gravação registra o momento em que pai e filho escapam de um cenário com dois homens armados.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Heraldo de México, o vídeo retrata uma situação em que dois criminosos aparecem armados para supostamente atacar um comerciante que se negou a pagar um valor de extorsão para poder trabalhar no local.

Momento de desespero no vídeo

Além do ataque contra o comerciante, outro ponto que chama a atenção no vídeo é quando um homem, cuja identidade não foi revelada, ao notar o que estava acontecendo tenta escapar, porém no desespero, esquece o filho para trás.

Por sorte, poucos segundos depois, ele retorna e pega a criança pelo braço e a leva para uma casa que estava com o portão aberto.

Segundo informações compartilhadas pelo jornalista Antonio Nieto, que foi quem divulgou as imagens no Twitter, os homens que aparecem nas imagens são membros de um grupo criminoso que é liderado por “Felipillo” e “Chato” Venegas.

Por fim, não foram revelados detalhes sobre o comerciante.

Confira abaixo a gravação que tem repercutido na internet. (Caso não consiga visualizá-la, acesse o link).

#VIDEO:



🛑IMÁGENES FUERTES.



Sicarios del "Felipillo" y "Chato" Venegas intentaron matar a un comerciante que se niega a pagar extorsión en @Alc_Tlahuac.



No les importó que pudieran darle a un niño que pasaba con su padre. pic.twitter.com/ig17QytBGz — Antonio Nieto (@siete_letras) June 30, 2021

