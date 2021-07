Um vídeo registrou o momento em que um grupo de gorilas descobriu uma serpente dentro da jaula e a reação do bando se tornou viral.

Mais de 12 milhões de visualizações tiveram a reação do grupo em uma publicação feita na plataforma TikTok.

Como revelado pela CNN, nas imagens, é possível ver o momento em que os gorilas descobrem o réptil em um parque.

Grupo de gorilas descobre serpente dentro de jaula e reação do bando se tornou viral

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o caso ocorreu no parque Animal Kingdom da Disney em Orlando. Confira vídeo compartilhado no Instagram:

LEIA TAMBÉM: