VÍDEO: Trio de cães selvagens captura e protagoniza ataque brutal contra lebre; assista

Este o típico vídeo que traz um retrato claro de como funciona a vida selvagem. E se você se questiona o motivo, uma gravação compartilhada pelo canal do YouTube Natural Travel mostra como uma lebre tenta escapar do ataque de cães selvagens.

Ao analisar as imagens, pode-se perceber de início que a lebre tenta se esconder em sua toca, porém é facilmente capturada pelos demais animais em meio a gritos de dor.

No registro, é possível acompanhar ainda o momento em que um terceiro cão selvagem entra em cena e isso faz com que a lebre seja partida em 3 pedaços.

Como sempre reforçado em diversas oportunidades, embora as imagens pareçam fortes para alguns, elas nada mais são do que um registro de como funciona o reino animal e a vida selvagem. Ou seja, é um reflexo de como as espécies precisam se comportar para assegurar a sua sobrevivência.

Lembre-se também que em situações nas quais identificar um animal selvagem, o correto é manter distância e acionar imediatamente o serviço de proteção para que ele seja acolhido e direcionado para o local adequado.

