Homem escapou por pouco depois de atirar em urso que conseguiu entrar em sua casa e atacá-lo

Um homem da Califórnia, nos Estados Unidos, escapou por pouco depois de atirar em um urso que conseguiu entrar em sua casa e atacá-lo.

O incidente ocorreu aproximadamente na semana passada em Meyers, como detalhado pelo site ABC News.

Como revelado, a polícia recebeu um relatório do homem dizendo que foi atacado no interior de sua própria casa por um urso e que teve que atirar no animal em legítima defesa.

O urso fugiu de casa logo depois do ocorrido e foi localizado no dia seguinte gravemente ferido, sendo sacrificado.

Moradores locais disseram que avistamentos de ursos são bastante comuns na área.

Ainda de acordo com as informações, foi iniciada uma investigação após o ataque, mas determinou que o proprietário agiu legalmente ao atirar no urso e não será acusado de qualquer delito.

