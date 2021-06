Vídeo que mostra píton relaxando em piscina se torna viral nas redes sociais

Um vídeo gravado na piscina do quintal de uma casa em Buckley, nos Estados Unidos, se tornou viral nas redes sociais esta semana.

De acordo com o portal Snopes, a gravação publicada no TikTok foi feita em temperaturas de quase 40 graus em um dos dias mais quentes da região. As imagens mostram como uma grande píton “relaxa” e se refresca em uma boia de unicórnio.

Alguns espectadores inicialmente acreditaram que a cobra estava vivendo na selva e encontrou seu caminho para a piscina por conta própria. No entanto, Brytney Johnson (@brytneyjohnson), que flagrou o momento, revelou que aquela é sua cobra de estimação fêmea.

Confira mais:

A criadora respondeu que para preservar a saúde do animal, a água da piscina não continha nem um produto químico.