Um vídeo que mostra um padre leiloando uma lasanha, enquanto balança na rede, se tornou viral nas redes sociais.

O registro foi compartilhado recentemente pela página de humor @rolealeatorio no Twitter, com quase 700 mil seguidores.

Nas imagens, é possível ver o padre carismático fazendo o leilão, que era transmitido ao vivo pela Internet.

Como revelado, a frequentadora ‘Gilma Aranha’ deu o maior lance, levando a lasanha por R$ 140, na ação durante a pandemia.

Vídeo que mostra padre leiloando uma lasanha enquanto balança na rede se torna viral nas redes sociais

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o vídeo já conta com mais de 630 mil reproduções. Confira o vídeo compartilhado no Twitter:

padre leiloando uma lasanha enquanto balança na rede pic.twitter.com/l0SvIeW2u6 — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) June 25, 2021

LEIA TAMBÉM: