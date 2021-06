Detalhes da operação que matou Lázaro Barbosa e novas informações que são investigadas

Lázaro Barbosa, que ficou conhecido como o “serial killer do DF”, foi morto em confronto com a polícia na última segunda-feira (28). A fuga completou 20 dias de buscas intensas em matas e mais de 270 policiais envolvidos.

A captura e morte do homem de 32 anos, aconteceu próximo à casa que sua ex-esposa mora com a mãe, em Águas Lindas, no entorno do Distrito Federal.

O boletim policial confirmou que 125 disparos foram feitos contra o foragido a partir três armas de fogo, sendo duas pistolas e um fuzil. O secretário municipal de saúde, Rui Borges, confirmou 38 perfurações de bala no corpo de Lázaro.

“Ao nos aproximarmos mais [do arbusto], foi possível ver duas armas de fogo, uma do tipo pistola, que parou aberta com todas as munições deflagradas, e um revólver calibre 38 com 6 munições deflagrada ”, contam os policiais que relatam encontrar munições, remédios, comida e R$ 4,4 mil em dinheiro vivo no esconderijo com Lázaro.

A lista de itens encontrados pela polícia foi divulgada:

Uma pistola;

Um revólver calibre 38;

Um carregador de pistola;

Um isqueiro;

R$ 4,4 mil em espécie

Uma gandola Camuflada;

Uma balaclava;

Uma luva de pano;

Um frasco branco com óleo;

Um vidro branco com antibiótico Amoxicilina;

Macarrões instantâneo;

Tempero pronto;

Cebola;

Biscoitos.

Detalhes da operação

Os agentes declararam que o confronto foi iniciado após Lázaro não dar espaço para rendição e tentativa de fuga do cerco policial.

Rodney Miranda, Secretário de Segurança Pública e Goiás (SSP-GO), afirma que pessoas apoiavam o acusado e planejam ajudá-lo a sair do estado de Goiás ou até do país, informações que serão investigadas.

“Temos informações que ele atuava como jagunço e segurança de algumas pessoas. A questão de ele querer fugir – patrocinado, logicamente – mostra que ele tinha uma rede que lhe acobertava, com gente não interessada na prisão dele”, explicou, indicando que uma rede criminosa agia por trás do acusado.

Confira mais:

Em entrevista ao Metrópoles, sua ex-sogra, Lázaro entrou em contato para dar R$ 300 ao filho. A situação surpreendeu, porque até então ele teria dado apenas uma cesta básica para auxiliar a mãe da criança.

A atual esposa de Lázaro confirmou durante entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, da TV Record que entrou em contato com ele.

“Ele me mandou áudio e disse que a polícia estava botando um monte de crime no nome dele. Eu falei, ‘moço, se entrega’. E ele disse ‘não me entrego”, revelou a jovem.

A família ainda não retirou o corpo de Lázaro do Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia.