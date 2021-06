Vídeo registra momento em que leopardo ataca filhote de javali e é surpreendido por ‘mãe furiosa’

Semelhante ao que acontece na maioria das vezes entre os humanos, no reino animal, as mães fazem de tudo para proteger os seus filhotes. E se você está curioso, um vídeo compartilhado pelo perfil do Instagram Nature Is Metal mostra uma situação em que um leopardo teria tudo para levar vantagem, mas foi surpreendido por um importante detalhe.

Na gravação, que já ultrapassa 1,5 milhão de visualizações, é possível ver como um leopardo persegue e consegue capturar a princípio um filhote de javali, porém é interrompido pela mãe do pequeno porco-bravo (nome como também é conhecido o javali), que não só o solta dos dentes do felino, como protagoniza uma perseguição.

Assim sendo, como se pode perceber ao analisar as imagens, desta vez, o leopardo não levou a melhor.

E além das milhares de visualizações, os internautas aproveitaram a oportunidade e compartilharam suas impressões sobre o vídeo, deixando mensagens como:

“Eu amo como ela deixou cair o leitão suavemente e fugiu. Foi como: ‘ok, hoje não’”;

“Natureza inacreditável”;

“Tadinho do Pumba”.

E então, está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

