Vídeo registra ataque brutal de hipopótamos contra gazela; assista

Compartilhado pelo perfil do Instagram The Real Nature Page, um vídeo traz um exemplo claro de como funciona a vida selvagem e de como as espécies se comportam para assegurar a sua sobrevivência.

Caso tenha ficado curioso, a gravação, que já soma mais de 240 mil visualizações, além dos mais diversos comentários, mostra como um hipopótamo tem uma gazela como presa, porém tem que lidar com a investida de seus companheiros que também querem uma parte do “almoço”.

Ao analisar as imagens, pode-se perceber como o grande mamífero vai aos poucos levando a gazela para dentro da água e ao mesmo tempo tendo que encarar a aproximação dos demais hipopótamos.

Você pode se interessar por:

Por fim, como já era de se esperar, a gazela não conseguiu escapar e se tornou a refeição do grupo de hipopótamos.

Vídeo é apenas um registro da vida selvagem

Isso mesmo! Como sempre alertado, embora as imagens possam parecer fortes para alguns, elas nada mais são do que um registro da vida selvagem e de como os animais se comportam para garantir suas refeições e assim sobreviver.

Confira a seguir a gravação que tem repercutido no Instagram. (Caso não consiga visualizá-la, acesse o link).

Veja também estas sugestões: